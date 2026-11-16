Bapas Sambas Perkuat Sinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat Lewat Berbagai Aksi Sosial Lingkungan

PONTIANAK POST – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II B Sambas menggelar sejumlah kegiatan sosial dan lingkungan sebagai upaya memperkuat sinergi dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, TNI-Polri, serta masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi aksi bersih lingkungan, pelestarian kawasan bersejarah, hingga penyaluran bantuan sosial.

Kepala Bapas Kelas II B Sambas Samsun mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Bapas untuk hadir dan memberikan kontribusi langsung di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, hingga Triwulan keempat tahun ini, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sambas menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat sinergi bersama instansi pemerintah, aparat penegak hukum, TNI-Polri, dan masyarakat. Sejumlah kegiatan sosial dan lingkungan dilaksanakan,” kata Samsun.

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Menurutnya, kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak lintas sektor. Salah satunya aksi bersih di kawasan Makam Keraton Sambas yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Santri. Dalam kegiatan ini, Bapas berkolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Sambas.

“Kami bersama Kementerian Agama Kabupaten Sambas, Rutan, OPD, Polri, dan TNI melakukan aksi bersih area makam dari sampah liar demi kenyamanan para peziarah. Aksi ini sekaligus menanamkan pesan moral bahwa kepedulian lingkungan merupakan bagian integral dari upaya melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai keagamaan,” katanya.

Advertisement Bapas juga melaksanakan aksi Green Policing dan Indonesia Asri sebagai bentuk dukungan terhadap program kepolisian. Kegiatan tersebut meliputi pembersihan saluran air, pemangkasan rumput, serta pengumpulan sampah organik dan anorganik.

Selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2, Bapas Kelas II B Sambas menyalurkan bantuan bahan pangan pokok atau sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Sambas. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan juga dilaksanakan di Desa Lorong.

Rangkaian kegiatan tersebut ditutup dengan aksi bersih di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten Sambas dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.