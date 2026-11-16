Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sambas

Bapas Sambas Perkuat Sinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat Lewat Berbagai Aksi Sosial Lingkungan

F
Penulis: Fahrozi PP
Bapas Sambas melaksanakan Green Policing dan Indonesia Asri sebagai bentuk dukungan terhadap program kepolisian. Kegiatan tersebut meliputi pembersihan saluran air, pemangkasan rumput, serta pengumpulan sampah organik dan anorganik.
Bapas Sambas melaksanakan Green Policing dan Indonesia Asri sebagai bentuk dukungan terhadap program kepolisian. Kegiatan tersebut meliputi pembersihan saluran air, pemangkasan rumput, serta pengumpulan sampah organik dan anorganik.

Advertisement

PONTIANAK POST – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II B Sambas menggelar sejumlah kegiatan sosial dan lingkungan sebagai upaya memperkuat sinergi dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, TNI-Polri, serta masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi aksi bersih lingkungan, pelestarian kawasan bersejarah, hingga penyaluran bantuan sosial.

Kepala Bapas Kelas II B Sambas Samsun mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Bapas untuk hadir dan memberikan kontribusi langsung di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, hingga Triwulan keempat tahun ini, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sambas menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat sinergi bersama instansi pemerintah, aparat penegak hukum, TNI-Polri, dan masyarakat. Sejumlah kegiatan sosial dan lingkungan dilaksanakan,” kata Samsun.

Advertisement

Baca Juga: TP PKK Sambas Dorong Pencegahan Stunting Melalui Kegiatan Makan Telur di Posyandu Desa Tri Kembang

Menurutnya, kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak lintas sektor. Salah satunya aksi bersih di kawasan Makam Keraton Sambas yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Santri. Dalam kegiatan ini, Bapas berkolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Sambas.

“Kami bersama Kementerian Agama Kabupaten Sambas, Rutan, OPD, Polri, dan TNI melakukan aksi bersih area makam dari sampah liar demi kenyamanan para peziarah. Aksi ini sekaligus menanamkan pesan moral bahwa kepedulian lingkungan merupakan bagian integral dari upaya melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai keagamaan,” katanya.

Advertisement

Bapas juga melaksanakan aksi Green Policing dan Indonesia Asri sebagai bentuk dukungan terhadap program kepolisian. Kegiatan tersebut meliputi pembersihan saluran air, pemangkasan rumput, serta pengumpulan sampah organik dan anorganik.

Baca Juga: Pendamping PKH Sambas Verifikasi Penerima Bansos, Cegah Penyalahgunaan Bantuan untuk Judi Online

Selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2, Bapas Kelas II B Sambas menyalurkan bantuan bahan pangan pokok atau sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Sambas. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan juga dilaksanakan di Desa Lorong.

Rangkaian kegiatan tersebut ditutup dengan aksi bersih di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten Sambas dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.

“Bersama Dinsos, Bapas melaksanakan pembersihan di area dalam TMP, mulai dari pembersihan semak-semak hingga perapian ranting pohon di sekitar makam para pahlawan,” katanya. (fah)

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Pilkades Serentak 2027 Jadi Tolok Ukur KPU Sambas untuk Persiapan Menghadapi Pemilu 2029

Pilkades Serentak 2027 Jadi Tolok Ukur KPU Sambas untuk Persiapan Menghadapi Pemilu 2029

KPU Sambas jadikan Pilkades serentak 2027 sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur menghadapi Pemilu 2029 mendatang.

Kemacetan Pasar Tebas Sambas Disorot, Subhan Nur Minta Pemerintah Bangun Jalan Alternatif

Kemacetan Pasar Tebas Sambas Disorot, Subhan Nur Minta Pemerintah Bangun Jalan Alternatif

Kemacetan Pasar Tebas Sambas menjadi sorotan DPRD Kalbar. Subhan Nur mendorong pembangunan jalan alternatif dan jalan lingkar.

Pendamping PKH Sambas Verifikasi Penerima Bansos, Cegah Penyalahgunaan Bantuan untuk Judi Online

Pendamping PKH Sambas Verifikasi Penerima Bansos, Cegah Penyalahgunaan Bantuan untuk Judi Online

Pendamping PKH Desa Pemangkat Kota verifikasi penerima bansos untuk mencegah penyalahgunaan bantuan pemerintah untuk judi online.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer