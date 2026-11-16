Biaya Tanam Bisa Dipangkas hingga 60 Persen, Petani Sambas Mulai Terapkan Sistem Tabela

PONTIANAK POST – Sejumlah petani di Kecamatan Tebas dan Semparuk mulai menerapkan sistem Tabur Benih Langsung (Tabela) sebagai bagian dari modernisasi pertanian. Sistem ini diharapkan dapat menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas padi.

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Matang Labong Agus Saifuddin mengatakan, petani di wilayahnya mulai menerapkan Pertanian Modern – Advanced Agricultural System (PM-AAS). Sistem budidaya padi intensif berbasis teknologi dan presisi tersebut bertujuan meningkatkan hasil panen.

Menurut Agus, penerapan PM-AAS tidak hanya berpotensi meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi biaya produksi yang selama ini menjadi beban petani. Pengeluaran untuk proses penyemaian dan penanaman, misalnya, dapat ditekan hingga 60 persen.

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“Penerapan sistem PM-AAS dapat memangkas biaya semai dan tanam secara signifikan, sehingga mempercepat masa panen dan membuka peluang indeks pertanaman hingga IP3,” katanya.

Agus mengatakan, penerapan Tabela atau penanaman benih secara langsung juga mulai dilakukan petani di sejumlah desa di Kecamatan Tebas hingga Semparuk.

Advertisement “Kami di Kecamatan Tebas, kemudian sejumlah desa, seperti Sungai Kelambu, Mensere, Pusaka bahkan beberapa desa di Kecamatan Semparuk, juga sudah menerapkan Tabela,” katanya.

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Menurut dia, penerapan sistem tersebut menunjukkan hasil produktivitas yang tinggi. Bahkan, beberapa lahan dilaporkan mampu menghasilkan sembilan hingga 10 ton gabah per hektare.

Meski demikian, petani di Desa Matang Labong masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan air untuk pengairan sawah. Selama ini, petani mengandalkan air Sungai Sebangkau yang dialirkan ke lahan pertanian.

“Selama ini kami mengandalkan air Sungai Sebangkau, yang kemudian dialirkan ke sawah-sawah petani,” katanya.

Sementara itu, petani Desa Matang Labong Hamdi mengaku terbantu dengan penerapan teknologi pertanian tersebut. Menurutnya, sistem Tabela dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan dibandingkan metode konvensional.