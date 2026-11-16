Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sambas

KPU Sambas Terima Pemutakhiran Data Partai Masyumi untuk Persiapan Verifikasi Menuju Pemilu 2029

F
Penulis: Fahrozi PP
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Sambas, Aan Sumantri
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Sambas, Aan Sumantri

Advertisement

PONTIANAK POST - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas menerima pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik (Parpol) berkelanjutan dari Partai Masyumi. Partai tersebut menjadi satu-satunya parpol di luar peserta Pemilu 2024 yang telah menyerahkan data terbaru di Kabupaten Sambas.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Sambas Aan Sumantri mengatakan, hingga saat ini baru Partai Masyumi yang menyerahkan pemutakhiran data di luar parpol peserta Pemilu 2024.

“Kalau untuk di Kabupaten Sambas, ada satu yang sudah memasukkan data parpol terbaru, yakni Partai Masyumi, yang itu untuk di luar parpol peserta Pemilu 2024,” katanya.

Advertisement

Baca Juga: Pilkades Serentak 2027 Jadi Tolok Ukur KPU Sambas untuk Persiapan Menghadapi Pemilu 2029

Pemutakhiran data dan dokumen parpol dilakukan secara berkelanjutan sebagai persiapan menghadapi tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual menjelang Pemilu 2029.

Pembaruan tersebut mencakup data kepengurusan, keanggotaan, kantor sekretariat, hingga keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi partai.

Advertisement

Melalui pemutakhiran ini, partai politik diharapkan dapat memastikan data keanggotaan dan kepengurusan tetap sesuai persyaratan. Pembaruan juga diperlukan untuk mengetahui perubahan status anggota yang dapat memengaruhi keabsahan keanggotaan partai. (fah)

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Biaya Tanam Bisa Dipangkas hingga 60 Persen, Petani Sambas Mulai Terapkan Sistem Tabela

Biaya Tanam Bisa Dipangkas hingga 60 Persen, Petani Sambas Mulai Terapkan Sistem Tabela

Sistem Tabela mulai diterapkan petani Sambas. Teknologi ini berpotensi menekan biaya produksi dan menghasilkan 9-10 ton gabah per hektare.

Bapas Sambas Perkuat Sinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat Lewat Berbagai Aksi Sosial Lingkungan

Bapas Sambas Perkuat Sinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat Lewat Berbagai Aksi Sosial Lingkungan

Bapas Kelas II B Sambas menggelar aksi sosial, bersih lingkungan, pelestarian makam bersejarah, dan bantuan sembako bagi warga.

Pilkades Serentak 2027 Jadi Tolok Ukur KPU Sambas untuk Persiapan Menghadapi Pemilu 2029

Pilkades Serentak 2027 Jadi Tolok Ukur KPU Sambas untuk Persiapan Menghadapi Pemilu 2029

KPU Sambas jadikan Pilkades serentak 2027 sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur menghadapi Pemilu 2029 mendatang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer