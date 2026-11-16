KPU Sambas Terima Pemutakhiran Data Partai Masyumi untuk Persiapan Verifikasi Menuju Pemilu 2029

PONTIANAK POST - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas menerima pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik (Parpol) berkelanjutan dari Partai Masyumi. Partai tersebut menjadi satu-satunya parpol di luar peserta Pemilu 2024 yang telah menyerahkan data terbaru di Kabupaten Sambas.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Sambas Aan Sumantri mengatakan, hingga saat ini baru Partai Masyumi yang menyerahkan pemutakhiran data di luar parpol peserta Pemilu 2024.

“Kalau untuk di Kabupaten Sambas, ada satu yang sudah memasukkan data parpol terbaru, yakni Partai Masyumi, yang itu untuk di luar parpol peserta Pemilu 2024,” katanya.

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Pemutakhiran data dan dokumen parpol dilakukan secara berkelanjutan sebagai persiapan menghadapi tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual menjelang Pemilu 2029.

Pembaruan tersebut mencakup data kepengurusan, keanggotaan, kantor sekretariat, hingga keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi partai.