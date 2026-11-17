PONTIANAK POST – Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Sambas membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan Car Free Day (CFD) Sambas. Kehadiran layanan tersebut menjadi upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Layanan pembayaran PBB itu menjadi salah satu kegiatan yang melengkapi agenda CFD Sambas. Masyarakat yang berkunjung tidak hanya dapat berolahraga, tetapi juga memanfaatkan layanan pembayaran pajak.

“Alhamdulillah, selain adanya senam sehat berhadiah bagi yang beruntung, permainan tradisional, dan aneka kuliner di stand UMKM. Di lokasi CFD Sambas juga ada pelayanan, yakni pembayaran PBB dari Bakeuda Kabupaten Sambas,” kata Indra Nova, panitia penyelenggara CFD Sambas.

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