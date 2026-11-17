PONTIANAK POST – Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah desa di Kabupaten Sambas. Ratusan rumah warga terdampak, sementara akses jalan yang menghubungkan enam desa di Kecamatan Subah sempat terendam hingga satu meter.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas Alwindo Djuhardi Alwi melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Nisa Azwarita mengatakan, banjir terjadi di sejumlah wilayah dengan ketinggian air yang bervariasi.

“Ada beberapa desa yang rumah warga kebanjiran dengan ketinggian yang bervariasi,” kata Nisa, Senin (16/11).

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Selain rumah warga, banjir juga sempat mengganggu akses jalan yang menjadi sarana penting masyarakat di enam desa di Kecamatan Subah. Kondisi cuaca juga menyebabkan sejumlah rumah rusak akibat angin kencang dan longsor.

“Bukan hanya banjir, di musim cuaca sekarang ini. ada beberapa rumah warga alami kerusakan karena diterjang angin kencang, kemudian terkena longsor, dan banjir sudah sempat menggenangi jalan yang menghubungkan enam desa di Kecamatan Subah,” katanya.

Advertisement Nisa menyebutkan, di Desa Serindang, Kecamatan Tebas, sekitar 56 rumah terdampak banjir. Saat petugas turun ke lokasi, ketinggian air berkisar 20 sentimeter. Banjir juga melanda Desa Mak Tangguk, Kecamatan Tebas, dengan jumlah rumah terdampak yang sama, yakni 56 unit.

Sementara itu, di Kecamatan Subah, jalan penghubung enam desa sempat terendam banjir dengan ketinggian air sekitar satu meter. BPBD telah menurunkan perahu untuk membantu aktivitas warga, terutama masyarakat di enam desa yang terdampak.

Selain banjir, angin kencang menyebabkan sejumlah rumah mengalami kerusakan sedang hingga berat. Kerusakan dilaporkan terjadi di Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur; Desa Bentunai dan Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau; serta Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung.

Longsor juga menimpa satu rumah warga di Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur.

Nisa mengatakan, hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi ke tempat penampungan. Jika ada warga yang meninggalkan rumah, mereka mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga yang tidak terdampak banjir.