PONTIANAK POST – Masyarakat Kabupaten Sambas diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang menyusul prediksi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di sejumlah wilayah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat mengalami curah hujan bulanan pada kisaran 85–115 persen dari rata-rata klimatologis selama 30 tahun.

Wilayah tersebut meliputi Bengkayang, Kayong Utara, Mempawah, Kota Singkawang, Sambas, Kubu Raya, Landak, Kota Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.

Advertisement Baca Juga: Kemacetan Pasar Tebas Sambas Disorot, Subhan Nur Minta Pemerintah Bangun Jalan Alternatif

Dalam Prediksi Sifat Hujan Bulanan Deterministik November 2026, BMKG juga menyebutkan sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Pada November, sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau mencakup 24,66 persen luas daratan Indonesia diprediksi memasuki musim hujan. Sementara pada Desember, jumlahnya mencapai 266 ZOM atau 17,31 persen luas daratan Indonesia.

Awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mundur dibandingkan kondisi normal, yakni terjadi pada 529 ZOM atau 61,08 persen luas daratan Indonesia. Sementara itu, sebanyak 26 ZOM atau 2,15 persen diprediksi mengalami awal musim hujan sesuai kondisi normal.

Advertisement BMKG juga memperkirakan akumulasi curah hujan selama musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kategori normal. Kondisi tersebut mencakup 510 ZOM atau 69,76 persen luas daratan Indonesia.

Baca Juga: Bapas Sambas Perkuat Sinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat Lewat Berbagai Aksi Sosial Lingkungan

Adapun puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Desember 2026, Januari 2027, dan Februari 2027. Masing-masing mencakup 155 ZOM (36,94 persen), 162 ZOM (25,68 persen), dan 190 ZOM (16,79 persen) dari luas daratan Indonesia.

Di Kabupaten Sambas, sejumlah desa yang tersebar di beberapa kecamatan telah terdampak banjir. Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir seiring masih tingginya intensitas hujan.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yakob Pujana, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, khususnya warga yang tinggal di daerah rawan banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

“Kami berharap kepada seluruh masyarakat, waspada, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan banjir, longsor dan angin kencang,” kata Yakob, Selasa (17/11).