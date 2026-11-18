Rombongan mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Tanjungpura melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan di Universiti Malaysia Sarawak (Unimas), Jumat (13/11/2026).

PONTIANAK POST - Sebanyak 14 mahasiswa Program Magister (S2) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tanjungpura (Untan), melaksanakan Kerja Kuliah Lapangan (KKL) melalui kunjungan akademik ke Universiti Malaysia Sarawak (Unimas), Sarawak, Malaysia, Jumat (13/11).

Kunjungan bertema “Beyond Borders: Advancing Knowledge and Excellence Through International Field Learning” tersebut didampingi dosen Magister Akuntansi Untan, Ibnu Aswat, S.E., M.Ak., Ak. Rombongan disambut Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimas, Dr. Janifer anak Lunyai.

Advertisement Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah akademisi Unimas, yakni Kepala Departemen Akuntansi Dr. Mohd Sabrun Ibrahim, dosen akuntansi Suzila bt Mohamed Yusof, Profesor Madya Dr. Jumadil Saputra Aswin Ibrahim dari bidang ekonomi, serta dosen akuntansi Razman bin Anuar dan Dr. Chang Jin Quan.

Baca Juga: KPU Sambas Terima Pemutakhiran Data Partai Masyumi untuk Persiapan Verifikasi Menuju Pemilu 2029

Dosen pendamping kegiatan, Ibnu Aswat, mengatakan kunjungan akademik tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi antar perguruan tinggi dari dua negara, tetapi juga menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai perkembangan penelitian, peningkatan kualitas karya ilmiah, serta tantangan pendidikan akuntansi di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Advertisement “Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan akademik, bertukar pengetahuan dengan akademisi internasional, serta menjajaki peluang kerja sama dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah,” kata Ibnu.

Kegiatan diawali dengan pemaparan profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimas oleh Dr. Janifer anak Lunyai. Sementara itu, Ibnu Aswat menyampaikan profil FEB Untan. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi akademik dan sesi tanya jawab.

Baca Juga: Bapas Sambas Perkuat Sinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat Lewat Berbagai Aksi Sosial Lingkungan

Dalam diskusi tersebut, salah satu mahasiswa Magister Akuntansi Untan, Kartika Ari Andini, mengangkat pertanyaan mengenai integrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses pembelajaran di Unimas, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin memengaruhi aktivitas akademik.

Pertanyaan tersebut ditanggapi Kepala Departemen Akuntansi Dr. Mohd Sabrun Ibrahim bersama Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Janifer anak Lunyai. Pihak Unimas menyampaikan bahwa pemanfaatan AI dalam kegiatan akademik tidak ditolak, tetapi harus tetap memperhatikan prinsip etika dan tanggung jawab.

Teknologi tersebut perlu dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung proses pembelajaran, bukan menggantikan tanggung jawab akademik.