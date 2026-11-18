PONTIANAK POST - Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan BASARNAS, Mayor Jenderal TNI (Mar) Edy Prakoso menegaskan adanya rencana kontingensi kedaruratan, menjadi hal penting dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan membangun kesepahaman antar unsur menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan kapal.

Hal tersebut disampaikannya usai pembukaan Rapat penyusunan rencana kontingensi kecelakaan kapal di perairan Sambas Provinsi Kalbar dan sekitarnya, Rabu (18/11) di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.

Menurutnya, langkah yang dilaksanakan saat ini, merupakan langkah penting memperkuat untuk kesiapsiagaan dan membangun kesepahaman dalam antarunsur menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan kapal.

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“Kami berharap, penyusunan rencana kontingensi, nantinya dalam kondisi kedaruratan memiliki pedoman bersama yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam pengerahan sumber daya, serta pelaksanaan operasi SAR,” kata Mayor Jenderal TNI (Mar) Edy Prakoso kepada sejumlah wartawan.

Disebutkannya, berdasarkan data penanganan Pos SAR Sintete periode 2024 sampai 2026. Telah tercatat 11 kejadian kecelakaan kapal dengan jumlah 37 korban, yaitu 31 orang selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 5 orang dinyatakan hilang.

Advertisement Sehingga kondisi yang terjadi harus mendapatkan perhatian bersama. Hal ini juga sesuai Undang Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilaksanakan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi. dalam pelaksanaannya, Basarnas tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan serta potensi SAR.

“Wilayah perairan Sambas dan sekitarnya memiliki karakteristik geografis yang beragam, meliputi wilayah pesisir, muara, sungai, dan perairan laut. masyarakat di aktivitas wilayah tersebut juga cukup beragam, mulai dari kegiatan perikanan, transportasi laut, hingga pelayaran antar wilayah,” katanya.

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Wakil Bupati Sambas, H Heroaldi menyampaikan apresiasi kepada Basarnas yang menginisiasi pelaksanaan kegiatan penting. Diharapkan, setelah kegiatan lahir acuan bersama lintas sektoral dalam rangka menangani sebuah kondisi kedaruratan.

“Sinergi selama ini sudah terjalin dengan baik di Kabupaten Sambas, hal ini menjadi sesuatu yang baik di tengah luasnya wilayah Kabupaten Sambas, termasuk kondisi perairan yang ada,” kata Wakil Bupati Sambas.

Diharapkan dengan langkah ini, meningkatkan kebersamaan, koordinasi, komunikasi dan sinergi dalam kondisi kedaruratan, terutama dalam pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan di sungai, laut, serta danau. “Termasuk dalam penanganan kedaruratan yang sudah ada selama ini, seluruh pihak di Kabupaten Sambas juga selalu bersinergi, baik Basarnas, kepolisian, TNI, relawan, masyarakat dan potensi SAR,” katanya.