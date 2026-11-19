Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi melantik lima penjabat kepala desa persiapan sebagai bagian dari tahapan pemekaran desa.

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Sambas melantik lima penjabat kepala desa persiapan sebagai bagian dari tahapan pemekaran desa. Pelantikan tersebut dilakukan Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi pada Rabu (18/11).

Lima desa persiapan tersebut terdiri atas Desa Persiapan Sentebang Makmur dan Sukma Jaya di Kecamatan Jawai, Desa Persiapan Tanjung Bayung di Kecamatan Tangaran, serta Desa Persiapan Segarau Limus dan Tebas Kota di Kecamatan Tebas.

Advertisement Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi mengatakan, pelantikan penjabat kepala desa sekaligus menjadi bagian dari penetapan lima desa persiapan sebelum nantinya diproses menjadi desa definitif.

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“Alhamdulillah, lima desa persiapan dan kepala desa persiapan sudah dilantik, ini menjadi tahapan yang harus dilalui sebelum nantinya ditetapkan menjadi desa definitif,” kata Heroaldi.

Advertisement Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sambas mendukung pemekaran desa karena menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Selama ini Pemerintah Kabupaten Sambas selalu membangun sinergi antara camat dan para desa, sehingga dengan adanya desa persiapan, akan memberikan kemudahan berkoordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta upaya pemerataan pembangunan,” katanya.

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Heroaldi menjelaskan, pemekaran tersebut akan menambah jumlah desa di Kabupaten Sambas dari sebelumnya 195 menjadi 200 desa apabila seluruh desa persiapan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai desa definitif.

Ia berharap para penjabat kepala desa mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa agar proses menuju desa definitif dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Kades persiapan yang dilantik harus menyiapkan segala sesuatu. Bukan saja menjadi seorang kades tapi menyiapkan beberapa hal yang terkait dengan organisasi pemerintahan di desa, sehingga aspek-aspek tersebut terbangun di desa,” katanya.