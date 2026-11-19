PONTIANAK POST – Bupati Sambas H. Satono mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk terus melahirkan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab tantangan pembangunan.

Satono mengatakan, inovasi menjadi salah satu aspek penting bagi lembaga pemerintahan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Sebagai lembaga pemerintahan dituntut adaptif, kreatif, dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan pembangunan. Pengembangan inovasi perlu terus didorong di seluruh perangkat daerah agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Bupati Sambas.

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Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah meningkatkan kreativitas dan menghadirkan inovasi secara berkelanjutan. Upaya tersebut, menurutnya, perlu didukung kolaborasi antara perangkat daerah.

Selain mendorong inovasi, Satono juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan integritas aparatur sipil negara (ASN).