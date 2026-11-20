PONTIANAK POST – Aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong di kawasan Kompleks Kantor Bupati Sambas semakin meresahkan warga. Selain menimbulkan kebisingan, aktivitas tersebut juga membahayakan pengguna jalan karena dilakukan di kawasan yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat.

Keluhan tersebut disampaikan perangkat Desa Dalam Kaum dalam pertemuan bersama Wakapolres Sambas Kompol Hilman Malaini, Rabu (18/11/2026).

Advertisement Dalam dialog melalui program Polisi Bersama Masyarakat itu, pemerintah desa meminta perhatian kepolisian terhadap aksi balap liar yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

Kapolsek Sambas mengungkapkan, penindakan terhadap balap liar sebenarnya telah dilakukan. Salah satu langkah yang diterapkan adalah menahan kendaraan pelaku selama tiga bulan.

Namun, penindakan tersebut dinilai masih perlu diperkuat dengan langkah pencegahan dan pengawasan bersama agar memberikan efek jera serta mencegah aksi serupa terulang.

Advertisement Wakapolres Sambas Kompol Hilman Malaini mengatakan, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Keterlibatan orang tua, sekolah, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat diperlukan untuk mencegah berbagai potensi gangguan sejak dini.

Dia mengingatkan masyarakat agar tidak bersikap apatis terhadap persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perundungan, penyalahgunaan media sosial, hingga balap liar.

Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas anak dan remaja menjadi salah satu langkah penting. Terlebih, perilaku yang awalnya dianggap kenakalan dapat berkembang menjadi tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, itu juga membahas persoalan perlindungan anak. Kasat Reskrim Polres Sambas mengingatkan masyarakat agar tidak menutupi dugaan kekerasan seksual maupun pencabulan terhadap anak karena alasan malu atau dianggap sebagai aib keluarga.