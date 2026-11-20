PONTIANAK POST – Sebanyak 25 pengendara di Kabupaten Sambas mendapat teguran polisi karena melanggar aturan lalu lintas. Sementara lima pengendara lainnya dikenai tilang dalam pelaksanaan hari ketiga Operasi Zebra Kapuas 2026.

Penindakan dan edukasi tersebut berlangsung di Simpang Keramat, Jalan Gusti Hamzah, Rabu (18/11/2026) pagi. Petugas menyasar sejumlah pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Advertisement Pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak memasang kaca spion, serta menggunakan knalpot tidak sesuai standar.

Selain itu, petugas juga memberikan teguran kepada pengendara yang tidak menggunakan sabuk keselamatan atau seat belt dan tidak memasang pelat nomor kendaraan sesuai ketentuan.

Kegiatan yang dimulai pukul 06.30 WIB tersebut dipimpin IPTU Gugum selaku Kapusdalopsres Polres Sambas bersama personel yang terlibat dalam Operasi Zebra Kapuas 2026.

Advertisement Tidak hanya melakukan penindakan, polisi juga membagikan brosur dan stiker tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengendara agar mematuhi aturan tanpa harus menunggu adanya penindakan.

Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo melalui Kasihumas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiyono mengatakan, Operasi Zebra Kapuas 2026 mengedepankan pendekatan preventif, edukatif, dan persuasif.

Meski demikian, penindakan tetap dilakukan terhadap pelanggaran kasatmata yang berpotensi membahayakan keselamatan. Di antaranya tidak menggunakan helm, kendaraan tanpa kaca spion, knalpot tidak standar, hingga berboncengan lebih dari satu orang atau bonceng tiga.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan sekadar untuk menghindari tilang, tetapi merupakan bagian dari upaya melindungi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.