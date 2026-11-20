PONTIANAK POST – Warga yang tinggal di tepian sungai dan kawasan rawan banjir di Kabupaten Sambas diminta meningkatkan kewaspadaan. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi diperkirakan masih terjadi hingga Desember 2026, bahkan berlanjut sampai Januari 2027.

Wakil Bupati Sambas H Heroaldi mengatakan, kesiapsiagaan menghadapi bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Terlebih, kondisi cuaca saat ini berpotensi meningkatkan risiko banjir di sejumlah wilayah.

“Kesiapsiagaan menghadapi bencana harus terus dibangun, terlebih di Kabupaten Sambas, berdasarkan ramalan BMKG, akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi sampai nanti Desember bahkan memasuki Januari 2027,” kata Heroaldi.

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Menurutnya, banjir di Kabupaten Sambas umumnya terjadi ketika hujan berintensitas tinggi bersamaan dengan air pasang sungai atau laut. Genangan di sejumlah wilayah bisa kembali surut setelah permukaan air sungai turun.

“Memang untuk di Kabupaten Sambas, sesuai pengalaman, banjir yang ada dipicu hujan turun berbarengan dengan air pasang,” katanya.

Advertisement Heroaldi mengatakan, masyarakat di kawasan rawan banjir sudah memahami kondisi tersebut. Sebagian warga bahkan menyiapkan tempat yang lebih tinggi di dalam rumah untuk menyimpan barang dan mengamankan diri.

“Seperti masyarakat di wilayah Kecamatan Sejangkung, warga sudah membuat parak (para-para) atau tempat aman di dalam rumah, dimana tempat yang tinggi aman dari air, disiapkan untuk menyimpan barang-barang termasuk tempat tidur,” katanya.

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Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui dinas terkait dan jajaran lainnya tetap meminta masyarakat melakukan langkah-langkah keselamatan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

“Pemerintah tetap mewaspadai hal yang tidak diinginkan, sehingga kewaspadaan bersama harus selalu dilakukan secara bersama-sama,” katanya.