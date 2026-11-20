PONTIANAK POST - Seorang remaja berinisial ES (14) diamankan polisi terkait dugaan pencurian sepeda motor milik warga di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas. Motor tersebut hilang saat pemiliknya bekerja di kebun kelapa sawit dan jeruk di Jalan Karya Bakti, Jalan Lingkar Kartiasa.

Kasi Humas Polres Sambas AKP Sadoko mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang kehilangan sepeda motor saat ditinggal bekerja.

“Motor itu milik warga, saat ditinggal bekerja dikebun dan ketika akan pulang sudah tidak ada lagi,” kata Sadoko, Kamis (19/11).

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Saat kejadian, sepeda motor diparkir sekitar 200 meter dari lokasi korban bekerja. Dugaan pencurian terjadi pada Kamis (12/11) sekitar pukul 11.00 WIB.

“Atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp4 juta,” katanya.

Advertisement Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Lidik Satreskrim Polres Sambas melakukan penyelidikan hingga mengamankan ES pada Selasa (17/11) sekitar pukul 12.21 WIB di Jalan Lingkar Desa Kartiasa.

Dalam penanganan perkara itu, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna biru dan sebuah obeng. Remaja tersebut beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sadoko mengatakan, perkara tersebut akan ditangani sesuai ketentuan hukum dengan memperhatikan usia terlapor yang masih 14 tahun.