PONTIANAK POST - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas melaksanakan pemantauan terhadap warga yang terdampak banjir. Pasalnya hingga Jumat (20/11), masih ada rumah warga yang terendam air banjir dengan ketinggian bervariasi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas, Alwindo menyampaikan BPBD Sambas bersama dengan jajaran dan lembaga terkait, terus melaksanakan pemantauan kondisi banjir yang melanda sejumlah desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Sambas.

“Kami dari BPBD Kabupaten Sambas bersama dengan Kodim, Polres, Polsek, Koramil, Camat, Kades, Dinsos, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, serta elemen masyarakat dan Tagana, bersama-sama melakukan pemantauan terhadap kondisi banjir,” kata Alwindo, Jumat (20/11).

Sesuai data yang ada, ari banjir masih terjadi di Desa Sabung Kecamatan Subah yakni melanda sekitar 12 Kepala Keluarga. kemudian di Bukit Segoler Kecamatan Tebas kurang lebih 37 KK dan masih terus dilakukan pendataan.

“Kami masih terus melakukan pendataan dan turun ke lapangan, dimana di Sabung ada sekitar 12 KK, Bukit Segoler 37 KK, dan lagi dicek juga kemungkinan ada penambahan, kemudian juga warga di Desa Tebas Sungai yang saat ini tim sedang berada di lapangan,” katanya.

Advertisement Hasil pemantauan, ketinggian air banjir bervariasi antara 20 hingga 90 sentimeter. “Kalau data kami, untuk ketinggian air dalam rumah warga berkisar antara 20 Sentimeter sampai dengan 50 sentimeter, sementara untuk ketinggian air di jalan berkisar 70 sentimeter hingga 90 sentimeter,” katanya.

Wakil Bupati Sambas, H Heroaldi menyampaikan jika sinergi sangat diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas. Pihaknya berharap, semua unsur memberikan dukungan terhadap kondisi kedaruratan.