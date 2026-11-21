PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sambas akan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan. Bupati Sambas H Satono mengatakan, dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Satono saat bertemu dengan Pelaksana Harian Sekretaris sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BNPPDT). Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan kondisi terkini kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas.

Menurut Satono, pemerintah pusat menyatakan kesiapan untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan bersama Pemkab Sambas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

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“Kehadiran BNPP dan DT, menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di kawasan perbatasan khususnya di Kabupaten Sambas,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dan pusat melalui BNPP dan DT RI terus memperkuat kerja sama untuk menghadirkan program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di kawasan perbatasan.