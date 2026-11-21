PONTIANAK POST – Sejumlah kecamatan di Kabupaten Sambas ikut menyosialisasikan program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk mendukung pembangunan kesehatan masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan pemerintah desa hingga acara hajatan warga.

Camat Jawai Selatan Apriyandi mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan TP PKK Kabupaten Sambas untuk menjalankan sejumlah program, termasuk yang berkaitan dengan 10 program pokok PKK.

Menurutnya, sosialisasi dilakukan secara berjenjang agar program tersebut dapat diketahui dan diterapkan masyarakat.

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“Alhamdulillah, karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kami di Kecamatan Jawai selatan khususnya, terus membangun sinergisitas, kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk dengan TP PKK Kabupaten Sambas,” kata Apriyandi.

Ia mengatakan, sosialisasi juga dilakukan dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari pertemuan pemerintah desa hingga acara hajatan atau saprahan.

Advertisement “Berkaitan dengan beberapa program, kami sudah sampaikan secara berjenjang baik saat kegiatan pemerintah desa maupun acara hajatan masyarakat atau saprahan,” katanya.

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Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas, Siti Mujiati, mengatakan dinasnya turut menjalankan program bersama TP PKK, terutama yang berkaitan dengan kesehatan perempuan dan anak.

“Kami di dinas ada bidang yang menangani anak dan perempuan sehingga program-program yang ada bisa dijalankan bersama dengan TP PKK Kabupaten Sambas,” katanya.

Ketua TP PKK Kabupaten Sambas Hj Yunisa mengatakan, kerja sama dengan kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan, termasuk di bidang kesehatan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan kesehatan perempuan dan anak menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak.