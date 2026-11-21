PONTIANAK POST - Tiga medali Emas dan satu Perak berhasil disabet pemain bridge dibawah naungan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (Gabsi) Kabupaten Sambas

di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026.

Mereka yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Sambas di ajang tersebut, yakni untuk Medali Emas pasangan Junior adalah Sadri dan Ridho, Medali Emas Pasangan Butler yakni Sadri dan Ridho, Medali Emas Individual Junior diraih Davio Meidira Rivanza serta satu Medali Perak Individual Junior yang diraih Ridho.

Advertisement Baca Juga: Kontingen Sambas Kirim 108 Peserta untuk Berlaga di 12 Cabang Porsenijar Kalbar 2026

Ketua Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (Gabsi) Kabupaten Sambas, H Muhardi menyampaikan pembinaan, persiapan dan dukungan dari semua pihak. Membuahkan hasil yang baik, dimana Kabupaten Sambas di cabang Bridge berhasil menyumbang tiga medali Emas dan satu Perak untuk kontingen Kabupaten Sambas di ajang Porprov XIV Kalbar 2026.

“Alhamdulillah, ini menjadi sesuatu yang baik untuk Kabupaten Sambas. Dimana dukungan semua pihak, mulai dari orang tua, pihak kampus tempat berkuliah atlet, pemerintah daerah, KONI Sambas, dan seluruh masyarakat, atlet binaan Bridge Kabupaten Sambas bisa meraih Medali Emas dan Perak, serta tentunya ketekunan dari para atlet, pelatih, pendamping,” kata Muhardi, Sabtu (21/11).

Advertisement Terlebih, atlet Bridge Sambas ini baru kali pertama mengikuti ajang Porprov. Sehingga patut dibanggakan, sehingga bisa dipersiapkan lebih matang lagi guna songsong kejuaraan yang lebih tinggi lagi.

“Sadri dan Ridho, baru kali pertama ikut porprov, dan bersyukur, mereka bisa dapat medali emas. Para atlet cabor telah berjuang dengan maksimal, karena olahraga ini, memerlukan teknis dan strategi untuk bisa mengungguli lawan, dan itu sudah dibuktikan mereka,” katanya.

Prestasi ini, diharapkan membawa masa depan yang cerah bagi keberadaan olahraga Bridge khususnya di Kabupaten Sambas. Sehingga olahraga ini bisa lebih disenangi masyarakat.

“Kami berharap prestasi ini, menjadi pemacu untuk terus berlatih sehingga atlet Kabupaten Sambas siap hadapi even yang lebih tinggi. Kemudian ini menjadi hal positif dalam memajukan olahraga bridge di Kabupaten Sambas khususnya,” katanya.

Sadri mengaku prestasi yang diperoleh berkat dukungan banyak pihak, mulai dari pengurus Gabsi, pelatih, pendamping, tempat berkuliah, masyarakat serta orang tua.