Kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan InJourney Airports Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio di Pantai Tanjung Api, Desa Sebubus, Kabupaten Sambas. (Antara)

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PONTIANAK POST - InJourney Airports Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio menanam 1.000 pohon dan membantu memperbaiki fasilitas wisata Pantai Tanjung Api di Desa Sebubus, Kabupaten Sambas. Dukungan tersebut ditujukan untuk menjaga lingkungan pesisir sekaligus mendorong pengembangan destinasi wisata yang masih menghadapi kendala ketersediaan listrik.

Corporate Secretary Division Head InJourney Airports Anjang Krisnawala mengatakan penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari program Alam Lestari perusahaan. Kegiatan itu dilaksanakan bersama program InJourney Airports Peduli Fasilitas Umum di Pantai Tanjung Api, Jumat (20/11).

Advertisement "Bandara Internasional Supadio mendapatkan amanah dari kantor pusat untuk menanam 1.000 pohon di Pantai Tanjung Api. Pada 2026 ini, InJourney Airports menargetkan penanaman 360.000 pohon di seluruh kantor cabang bandara," kata Anjang di Pontianak, Sabtu (21/11).

Penghijauan dan Perbaikan Fasilitas Wisata

Penanaman 1.000 pohon tersebut terdiri atas jenis cemara dan matoa. Penghijauan ini diharapkan membantu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kawasan pesisir Pantai Tanjung Api.

General Manager Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio Maya Damayanti mengatakan dukungan perusahaan juga diwujudkan melalui bantuan perbaikan gapura wisata kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tanjung Api.

Menurutnya, Pantai Tanjung Api memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata karena menawarkan keindahan alam dan menjadi salah satu lokasi persinggahan penyu untuk bertelur.

"Kami melihat potensi Pantai Tanjung Api sangat menarik dan perlu lebih dikenal masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen mendukung pengembangan kawasan ini agar menjadi destinasi wisata yang semakin menarik di Kalimantan Barat," ujarnya.

Pemkab Sambas Siap Dukung Pengembangan Wisata

Wakil Bupati Sambas Heroaldi Alwi mengapresiasi dukungan InJourney Airports terhadap pengembangan Pantai Tanjung Api.

Ia menyatakan pemerintah daerah siap bersinergi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata di Desa Sebubus, khususnya kawasan Tanjung Api.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan destinasi wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

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Keterbatasan Listrik Masih Jadi Kendala

Di tengah upaya pengembangan fasilitas wisata, ketersediaan listrik masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Ketua Pokdarwis Kecamatan Paloh Muraizi mengatakan bantuan perbaikan fasilitas dari perusahaan turut mendukung pengembangan kawasan. Namun, jaringan listrik yang belum masuk ke Pantai Tanjung Api masih membatasi pelayanan kepada wisatawan.

"Pasokan listrik yang memadai dan tersedia selama 24 jam sangat dibutuhkan karena hingga saat ini jaringan listrik belum masuk ke Pantai Tanjung Api. Kondisi ini dapat menghambat kunjungan wisatawan," katanya.

Muraizi berharap pemerintah daerah dapat mempercepat penyediaan jaringan listrik agar aktivitas wisata dan pelayanan kepada pengunjung berkembang.