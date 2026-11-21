Advertisement PONTIANAK POST - Pengembangan wisata Pantai Tanjung Api di Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, mendapat dukungan melalui program penghijauan dan perbaikan fasilitas umum. InJourney Airports Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio menanam 1.000 pohon sekaligus membantu pembenahan fasilitas wisata untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah.

"Bandara Internasional Supadio mendapatkan amanah dari kantor pusat untuk menanam 1.000 pohon di Pantai Tanjung Api. Pada 2026 ini, InJourney Airports menargetkan penanaman 360.000 pohon di seluruh kantor cabang bandara," kata Corporate Secretary Division Head InJourney Airports Anjang Krisnawala di Pontianak, Sabtu.

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Anjang menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Alam Lestari yang dilaksanakan melalui kegiatan InJourney Airports Alam Lestari dan InJourney Airports Peduli Fasilitas Umum di Sambas pada Jumat (21/11).

Program ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pengembangan destinasi wisata di sekitar wilayah operasional bandara.