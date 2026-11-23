PONTIANAK POST – Potensi wisata Pantai Tanjung Api di Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, terus dikembangkan. Di balik upaya menjadikan kawasan pesisir ini sebagai destinasi wisata, ada perjuangan masyarakat menjaga lingkungan dan melestarikan habitat penyu. Dukungan berbagai pihak pun dibutuhkan agar pengembangan wisata berjalan beriringan dengan upaya konservasi.

Salah satu dukungan datang dari PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR), perusahaan ini secara bertahap membantu pengembangan fasilitas wisata Pantai Tanjung Api sejak 2023.

Dukungan tersebut kembali diwujudkan pada Jumat (20/11) melalui program Injourney Airports Alam Lestari dan Injourney Peduli Fasilitas Umum. Kali ini, Bandara Internasional Supadio memberikan bantuan perbaikan gapura wisata dan penyediaan fasilitas umum bagi kelompok sadar wisata (Pokdarwis) setempat. Selain itu, dilakukan penanaman 1.000 pohon cemara dan matoa di kawasan pantai.

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General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong daya tarik wisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Penataan fasilitas katanya diharapkan membuat kawasan lebih baik bagi pengunjung, sedangkan penanaman pohon menjadi langkah penghijauan untuk menjaga lingkungan sekitar.

"Kami berharap dengan bantuan ini dapat lebih meningkatkan daya tarik wisata di Pantai Tanjung Api. Dengan adanya pepohonan juga bisa menambah kelestarian lingkungan hidup. Semoga berguna bagi masyarakat di sekitar Tanjung Api," ujarnya.

Advertisement Dukungan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang selama ini berupaya mengembangkan kawasan wisata dengan kemampuan terbatas. Sebab, perjalanan pengelolaan Pantai Tanjung Api tidak hanya berkaitan dengan mendatangkan wisatawan, tetapi juga mempertahankan kegiatan pengawasan pesisir dan konservasi penyu.

Ketua Pokdarwis Kecamatan Paloh, Muraizi, mengapresiasi dukungan Bandara Internasional Supadio yang telah diberikan sejak 2023. Menurutnya, bantuan CSR tersebut sangat membantu kelompok dalam membangun dan membenahi fasilitas wisata secara bertahap.

Meski demikian, kebutuhan pengembangan Pantai Tanjung Api masih cukup besar. Ketersediaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), air bersih, serta jaringan listrik menjadi sejumlah pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian.

Listrik, misalnya, tidak hanya dibutuhkan untuk penerangan, tetapi juga menunjang ketersediaan air dan jaringan komunikasi. Ketika listrik padam, jaringan telepon seluler ikut terganggu sehingga menyulitkan wisatawan yang berkunjung.

“Kami berharap dukungan pemerintah, BUMN, dan investor dapat terus berlanjut. Karrena pengembangan kawasan wisata membutuhkan kolaborasi agar fasilitas yang tersedia semakin memadai dan kegiatan konservasi tetap berjalan,” ujarnya.