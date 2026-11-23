PONTIANAK POST – Gangguan sinyal telekomunikasi di Desa Nibung, Kecamatan Paloh, mengungkap dugaan pencurian kabel grounding pada sebuah tower. Polisi mengamankan satu orang terduga pelaku, sementara tiga orang lainnya masih dalam penyelidikan.

Kapolsek Paloh AKP Rio Charles Hutahaean mengatakan, kasus tersebut bermula dari keluhan masyarakat yang kehilangan sinyal. Petugas teknis yang melakukan pengecekan menemukan kabel grounding telah dipotong.

“Kejadian pada Jumat (20/11) sekitar pukul 21.15 WIB, Dusun Perintis, Desa Nibung, Kecamatan Paloh. Dimana masyarakat setempat keluhkan hilangnya sinyal, petugas teknis melakukan pengecekan dan menemukan bekas galian, kabel grounding yang telah dipotong, serta kabel optik dalam kondisi hampir putus,” kata Kapolsek Paloh.

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Menerima laporan tersebut, personel Polsek Paloh mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan barang bukti. Polisi kemudian menduga telah terjadi pencurian kabel grounding di tower telekomunikasi tersebut.

Kapolsek menjelaskan, warga sempat melihat empat orang menggunakan dua sepeda motor datang dari arah jalan menuju landasan udara sekitar pukul 23.20 WIB. Saat didekati, keempat orang itu berusaha melarikan diri.

Advertisement Warga kemudian mengejar dua orang yang menggunakan salah satu sepeda motor. Dalam pengejaran tersebut, seorang yang dibonceng terjatuh dan berhasil diamankan. Orang tersebut diketahui berinisial UA.

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“UA ini bersama rekannya sempat akan melarikan diri, dan dikejar warga. Namun UA jatuh sehingga bisa diamankan, sementara tiga orang lainnya masih dalam penyelidikan,” katanya.

UA diamankan pada Sabtu (21/11) sekitar pukul 01.00 WIB. Selanjutnya, ia dibawa ke Mapolsek Paloh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Saat melakukan pemeriksaan bersama dua saksi, pelapor menemukan karung berisi potongan kabel grounding di belakang pagar tower,” katanya.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sekitar 18 kilogram potongan kabel grounding, satu lempengan grounding seberat sekitar 2 kilogram, sebilah pisau dapur, dua batang kayu, dua karung, dan seutas tali tambang.