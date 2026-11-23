PONTIANAK POST - Ramainya pengunjung Car Free Day (CFD) Sambas setiap pekan dimanfaatkan warga untuk mempromosikan usaha. Selain menjadi tempat berolahraga dan berbelanja, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengakses layanan publik.

Salah satunya dilakukan Anas, warga yang baru merintis usaha jasa terapi kesehatan. Bersama rekannya, ia membagikan pamflet kepada pengunjung CFD Sambas pada Minggu (22/11).

“Numpang bagikan pamflet untuk usaha saya, mudah-mudahan ada yang tertarik,” katanya. Anas mengatakan, kegiatan itu sekaligus menjadi kesempatan untuk berolahraga dan menikmati jajanan di stan UMKM sambil memperkenalkan usahanya kepada pengunjung.

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Selain untuk promosi usaha, CFD Sambas juga dimanfaatkan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Sambas untuk memberikan layanan pembayaran dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sejumlah pengunjung memanfaatkan layanan tersebut untuk membayar pajak. Salah satunya Heri yang mengaku memang sudah waktunya melunasi PBB-P2. “Sudah bayar tadi, memang sudah waktunya membayar PBB, sekalian lah berjalan-jalan di CFD Sambas,” katanya.(fah)