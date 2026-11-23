PONTIANAK POST - Keberadaan Bank Sampah Bela Terigas, tak sekadar tempat mengumpulkan sampah. Namun sekaligus sebagai tabungan warga dari barang yang tak berharga yang bisa dinikmati setahun sekali.

Disampaikan Karnati, pengelola Bank Sampah di Dusun Keranji Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas. Keberadaan Bank Sampah Bela Terigas yang sudah berdiri sejak 2017, Membantu masyarakat, khususnya warga Dusun Keranji, sebagai alternatif mengumpulkan sampah sekaligus tempat “menabung”.

“Selain membantu masyarakat untuk membuang sampah, menjaga lingkungan dusunnya bersih, juga sangat berguna bagi warga, karena penghasilan dari menabung di bank sampah yang bisa diambil setahun sekali, tepatnya di bulan Ramadan,” kata Karnati didampingi pengelola Bank Sampah Bela Terigas lainnya, Wanah.

Advertisement Menurutnya, tabungan warga berupa barang yang tidak berharga tersebut. Paling tidak bisa membantu untuk membeli kebutuhan bahan pembuatan kue menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Penghasilan dari menabung di Bank Sampah bisa untuk tambahan membeli bahan-bahan kue yang biasanya dibuat untuk menyambut lebaran,” katanya.

Keberadaan Bank Sampah Bela Terigas yang membantu masyarakat. Aktivitasnya terus meningkat termasuk jangkauan mengumpulkan sampah. Saat ini, memerlukan bantuan berupa motor tiga roda yang akan digunakan untuk mobilitas mengambil sampah yang merupakan tabungan warga.

Advertisement Hanya saja, kendaraan yang ada sekarang, sudah sering rusak karena faktor usia. “Kami ada kendaraan roda tiga yang biasa dipakai untuk pengangkut sampah, namun sekarang kerap rusak karena faktor usia, sehingga kami memerlukan bantuan, agar ada armada baru yang bisa memaksimalkan mengumpulkan sampah,” katanya.

Pihaknya, berharap kepada pemerintah atau pihak lainnya. Bisa membantu keberlangsungan kegiatan dari Bank Sampah Bela Terigas. Terutama untuk pengangkutan sampah.

“Kami sudah beberapa kali mengajukan proposal mengharapkan adanya bantuan berupa kendaraan untuk angkut sampah, baik ke pemerintah di kabupaten maupun provinsi, namun belum ada kabarnya sampai saat ini,’ katanya.

Karnati menjelaskan, sebagai aktivitas rutin Bank Sampah Bela Terigas, melakukan pemilahan dan menimbang sampah-sampah dari masyarakat yang selanjutnya ditampung di Bank Sampah.