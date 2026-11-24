PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Sambas menyiapkan program beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang kesehatan.

Bupati Sambas H. Satono mengatakan, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut tidak hanya melalui sektor pendidikan, tetapi juga pembangunan bidang kesehatan.

“Kesehatan merupakan investasi penting dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, sehingga selain pendidikan, bagaimana pemerintah memiliki prioritas membangun sektor kesehatan,” katanya.

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Menurut Satono, program beasiswa kedokteran diharapkan membuka kesempatan bagi generasi muda Sambas untuk menempuh pendidikan kedokteran dan kembali mengabdi di daerah setelah lulus.

“Pemkab Sambas menyiapkan program beasiswa kedokteran, diharapkan kesempatan ini membuka ruang bagi putra putri Kabupaten Sambas yang nantinya setelah lulus bisa mengabdi di daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” katanya.