PONTIANAK POST - Harga kelapa dan karet di Kabupaten Sambas mengalami kenaikan. Kondisi ini memberikan tambahan penghasilan bagi petani sekaligus meningkatkan semangat mereka untuk memanen kelapa dan menyadap karet.

Nasrullah, petani kelapa di Kecamatan Jawai, mengatakan harga kelapa saat ini mencapai Rp4.000 per kilogram, naik dibandingkan sebelumnya.

“Belum lama ini harga kelapa naik, sekarang Rp4 ribu per kilogram,” katanya, Senin (23/11).

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Kenaikan harga tersebut membuat Nasrullah lebih intensif memanen kelapa. Bahkan, dia meminta bantuan keluarga untuk memetik lebih banyak buah kelapa.

Menurutnya, saat harga tinggi, panen dilakukan setiap 30–40 hari. Sementara ketika harga turun, jeda panen bisa mencapai 50–60 hari.

Advertisement “Biasanya dalam satu bulan panen kelapa bisa mencapai dua Ton, jika dikumpulkan untuk hasil seluruh kebun milik kami, bantara enam sampai 9 Ton, karena panen dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekali masa panen,” katanya.

Selain kelapa, harga karet juga mengalami kenaikan. Bulyan, pemilik kebun karet di Kecamatan Sajad, mengatakan harga karet yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram kini mencapai Rp26.000 per kilogram.

“Naik lagi Alhamdulillah, sekarang Rp26 ribu per kilogram,” kata Bulyan.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut mengingatkan pada masa kejayaan karet ketika hasil penyadapan menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat Sambas.