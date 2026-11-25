PONTIANAK POST – Tim sepak bola Kabupaten Sambas berhasil meraih medali emas pada cabang olahraga (cabor) sepak bola Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat 2026. Hasil ini sekaligus memastikan Sambas mempertahankan gelar juara yang diraih pada ajang sebelumnya.

Ketua Askab PSSI Sambas, H Eko Suprihatino, menyampaikan kebanggaannya atas perjuangan para pemain, ofisial, dan pelatih yang berhasil membawa Sambas kembali menjadi juara.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Sambas karena tim sepak bola mampu mempertahankan prestasi di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Advertisement “Alhamdulillah, ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Sambas,” katanya.

Pada pertandingan final, Kabupaten Sambas berhasil mengalahkan tim Kabupaten Kubu Raya dengan skor 3-0. Laga tersebut berlangsung di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak.

Advertisement Pertandingan itu turut disaksikan Wakil Bupati Sambas H Heroaldi yang hadir mewakili Bupati Sambas untuk memberikan dukungan moril secara langsung kepada para atlet dan ofisial tim di lapangan.. Dalam laga tersebut, para pemain Sambas menampilkan permainan yang baik hingga berhasil memastikan kemenangan.