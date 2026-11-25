PONTIANAK POST - Jajaran Polsek Sajingan Besar membersihkan tumpahan minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di Jalan Raya Bukit Tapang, Dusun Tapang, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar. Pembersihan dilakukan untuk mencegah kecelakaan akibat permukaan jalan yang licin.

Sebanyak 17 personel Polsek Sajingan Besar dikerahkan dalam kegiatan tersebut. Mereka membersihkan minyak yang tumpah dan berceceran di badan jalan agar tidak membahayakan pengguna kendaraan yang melintas.

“‎Sebanyak 17 personel Polsek Sajingan Besar turun untuk membersihkan tumpahan minyak mentah kelapa sawit yang tumpah dan berceceran di jalan raya, hal ini untuk hindari terjadinya kecelakaan pengguna kendaraan yang melintas,” kata Kasi Humas Polres Sambas AKP Sadoko.

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Selain personel, Polsek Sajingan Besar mengerahkan satu unit mobil dump truck yang dilengkapi tangki air merek Penguin berkapasitas sekitar 5.000 liter. Petugas juga menggunakan pompa air jinjing, mesin Robin, sikat, sapu lantai, dan sabun deterjen untuk membersihkan sisa minyak yang menempel di permukaan jalan.

“Melalui pembersihan ini, diharapkan jalan tak lagi licin,” katanya.

Advertisement Kegiatan tersebut juga merupakan respons terhadap laporan masyarakat sekaligus bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan pengguna jalan.