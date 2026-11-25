PONTIANAK POST – Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yakob Pujana, berharap perubahan peraturan daerah (Perda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat menjamin hak demokrasi masyarakat dalam menentukan pemimpin di desanya. Regulasi tersebut diharapkan memberikan ruang seluas-luasnya bagi warga untuk menggunakan hak pilih secara demokratis pada Pilkades serentak 2027.

Harapan tersebut disampaikan Yakob menyikapi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pilkades. Saat ini, Raperda tersebut masih dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Sambas.

“Raperda yang nantinya disahkan diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pilkades, kemudian penting juga bagaimana dalam rancangan produk hukum daerah itu bisa memberikan ruang selebar lebarnya kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin di desanya,” kata Yakob, Selasa (24/11).

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Dia berharap, Raperda tersebut nantinya menjadi payung hukum yang mengatur seluruh tahapan Pilkades. Dengan demikian, pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung dengan baik dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin mereka.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sambas masih menunggu pengesahan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkades. Regulasi tersebut meliputi Perda Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Sambas.

Advertisement Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Sambas, Eko, mengatakan pihaknya masih menunggu pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pilkades. Regulasi tersebut nantinya menjadi dasar hukum pelaksanaan seluruh tahapan Pilkades di Kabupaten Sambas.

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“Kalau sekarang, Raperdanya masih ditangan DPRD Kabupaten Sambas, kalau tidak salah baru pembahasan pertama,” kata Eko.

Dia menyebutkan, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas dijadwalkan berlangsung pada 26 November 2026. Karena itu, pihaknya masih menunggu pengesahan Raperda menjadi Perda.

Perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dari penyelarasan aturan daerah dengan ketentuan pemerintah pusat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Terkait tahapan pelaksanaan Pilkades, Eko mengatakan pihaknya masih menunggu Perda dan Peraturan Bupati Sambas sebagai dasar penentuan jadwal serta tahapan pemilihan.