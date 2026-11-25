PONTIANAK POST – Penyelesaian perselisihan antara petugas Bea Cukai dan warga di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, kembali dievaluasi. Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat (Kalbar) meninjau ulang kesepakatan sebelumnya yang mencantumkan nilai Rp655 juta. Hasilnya, hanya Rp155 juta yang ditetapkan sebagai biaya ritual adat, sedangkan Rp500 juta lainnya disebut sebagai tuntutan pribadi kelompok Michael kepada Bea Cukai.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat Budi Harjanto mengatakan, evaluasi dilakukan setelah pihaknya meminta pendapat DAD Kalbar untuk memperjelas kedudukan dan dasar pembayaran dalam kesepakatan awal.

Advertisement Dari hasil peninjauan tersebut, diketahui terdapat dua komponen berbeda dalam nilai Rp655 juta. Sebesar Rp155 juta merupakan biaya pelaksanaan ritual adat yang ditetapkan kembali oleh binua di Aruk. Sementara Rp500 juta bukan bagian dari sanksi adat.

“Yang Rp500 juta itu ternyata bukan adat, melainkan tuntutan pribadi kelompok Michael kepada Bea Cukai. Itu menurut versi teman-teman adat,” kata Budi seusai menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Ditresnarkoba Polda Kalbar, Rabu (25/11).

Budi menjelaskan, evaluasi DAD Kalbar turut mengubah pembebanan biaya ritual adat. Jika dalam kesepakatan sebelumnya Rp155 juta dibebankan kepada Bea Cukai, hasil peninjauan kembali menetapkan biaya tersebut ditanggung bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Advertisement “Jadi, Rp655 juta itu dibagi dua. Rp500 juta merupakan tuntutan pribadi, sedangkan Rp155 juta untuk ritual adat. Itu sudah ditetapkan kembali oleh binua di Aruk,” ujarnya.

Menurut Budi, hasil evaluasi tersebut memperjelas batas antara penyelesaian melalui mekanisme adat dan tuntutan pribadi. Dengan demikian, nilai Rp500 juta tidak dapat diposisikan sebagai kewajiban pembayaran berdasarkan sanksi adat.

Di sisi lain, Bea Cukai juga menempuh jalur hukum positif dengan melaporkan persoalan tersebut kepada Polda Kalbar. Langkah ini diambil karena pihaknya menilai terdapat perkembangan dalam penyelesaian perselisihan yang perlu ditangani melalui mekanisme hukum.

“Jadi, kita melihat ada proses lanjutan. Memang itu yang kita lakukan karena menurut kami ada upaya dalam tanda kutip mengarah ke hukum positif. Jadi, dilaporkan,” ungkapnya.