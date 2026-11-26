PONTIANAK POST – Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sambas. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang tinggal di daerah rawan banjir.

Warga juga diminta segera melaporkan kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana kepada pemerintah desa, kecamatan, maupun tim penanggulangan bencana setempat.

Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, mengatakan sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas termasuk daerah rawan banjir. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Galing, Paloh, Teluk Keramat, dan Sejangkung.

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“Karena kondisi bencana, diharapkan ada sinergi bersama, antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan serta mengurangi risiko bencana,” katanya.

Sementara itu, BMKG menyampaikan bahwa pertumbuhan awan konvektif masih terpantau di wilayah Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kabupaten dan kota diperkirakan masih mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.