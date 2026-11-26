PONTIANAK POST – Masyarakat berharap rencana pembangunan kawasan waterfront Sambas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat direalisasikan pada 2027. Proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tarik wisata sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Istana Sambas.

Salah seorang warga Sambas, Eri, mengatakan pembangunan kawasan waterfront diharapkan dapat berjalan sesuai rencana.

“Mudah-mudahan, sebagai masyarakat Sambas kami berharap realisasi pembangunan Waterfront Sambas bisa terlaksana dengan baik,” kata Eri, Rabu (25/11).

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Menurut dia, kawasan Istana Sambas masih menjadi salah satu tujuan wisatawan. Karena itu, penataan kawasan waterfront diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke situs bersejarah tersebut.

“Masih ramai yang berkunjung ke Istana Sambas, jadi kalau waterfrontnya bagus, maka akan meningkatkan tingkat kunjungan wisata. Efeknya, secara langsung dirasakan masyarakat, terutama yang menggantungkan penghasilan dari perdagangan di kawasan itu,” katanya.

Advertisement Dari sisi pemerintah daerah, Pemkab Sambas telah menggelar pertemuan dengan konsultan yang akan menangani proyek pembangunan waterfront Sambas. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan untuk mendukung kelancaran pekerjaan.

Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi mengatakan, sinergi seluruh pihak diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai harapan.

“Kami sebagai pemerintah daerah, menekankan pentingnya sinergi semua pihak, mulai dari masyarakat, pelaksana, konsultan perencana, serta dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga seluruh pembangunan nantinya berjalan sesuai dengan harapan,” kata Heroaldi.

Ia berharap program pembangunan yang direncanakan Pemprov Kalbar tersebut dapat terealisasi. Menurutnya, kawasan waterfront Sambas berpotensi menjadi salah satu ikon wisata daerah karena lokasinya berada di tengah kota.

Sebelumnya, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hendra menyampaikan bahwa pembangunan waterfront Sambas belum dapat dilaksanakan pada 2026 karena proses pengadaan barang dan jasa masih berlangsung.