PONTIANAK POST - Bupati Sambas H. Satono turun langsung ke sejumlah desa di Kabupaten Sambas bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi wilayah, mengetahui kebutuhan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang perlu ditangani pemerintah daerah.

Salah satu kegiatan berlangsung di wilayah Kecamatan Galing, Kamis (19/11). Dalam kunjungan itu, Satono didampingi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas dan sejumlah kepala OPD. Mereka bertemu serta berdialog dengan masyarakat setempat.

“Kami turun langsung ke desa-desa, bersama jajaran, untuk melihat langsung pelaksanaan program pelayanan sekaligus memperoleh gambaran mengenai kebutuhan masyarakat sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya,” kata Satono.

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Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Sambas juga menghadirkan sejumlah layanan bagi masyarakat. Di antaranya pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), pemeriksaan kesehatan gratis, dan pasar murah.

Satono mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di desa.

Advertisement “Ada kegiatan yang juga dilaksanakan, yakni cek kesehatan gratis. Ini bagian dari upaya Pemkab Sambas agar masyarakat di desa sehat semua. Kemudian ada pelayanan adminduk, yang diharapkan masyarakat sudah mengurus dan memperbarui administrasi penduduknya,” katanya.

Selain pelayanan publik, Satono mengingatkan masyarakat agar terus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia meminta warga memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, serta pemerintah desa dan kecamatan.