PONTIANAK POST – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin, menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Terlebih, Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah penyumbang tenaga kerja migran sekaligus wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia.

"Sosialisasi perlindungan PMI sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Sambas, terlebih daerah ini merupakan salah satu wilayah perbatasan dengan negara Malaysia," kata Ferdinan saat menghadiri Sosialisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Key's Cafe Sebedang, Desa Sempalai, Kecamatan Sebawi, Rabu (25/11).

Menurut dia, bekerja ke luar negeri bukan sekadar mencari penghasilan. Masyarakat juga harus memahami pentingnya keselamatan, legalitas, dan etika selama bekerja.

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Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sambas, Sunardi, mengatakan pihaknya terus mendorong calon pekerja migran memahami prosedur penempatan yang benar, perlindungan hukum, keselamatan kerja, serta hak dan kewajiban sebagai PMI.

Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan sosialisasi yang mengusung tema "Menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Baik dan Etis". Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara bekerja di luar negeri secara aman dan sesuai ketentuan.

Advertisement "Kami berharap masyarakat lebih memahami pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Calon pekerja migran harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai prosedur keberangkatan, aspek keselamatan, serta perlindungan yang harus diperoleh selama bekerja di luar negeri," katanya.

Sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Riki Chosyikin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sambas; Nono Irawan, Pengantar Kerja Ahli Pertama pada Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kabupaten Sambas; Aipda Harman Saputra, Kanit PPA Polres Sambas; serta Andri Saputra, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Singkawang.