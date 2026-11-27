PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Sambas terus mendorong pemerataan jaringan listrik PLN hingga ke seluruh desa dan dusun di Kecamatan Paloh. Pasalnya, sejumlah wilayah, termasuk kawasan wisata, hingga kini belum menikmati aliran listrik dari PLN.

Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi, mengatakan masih terdapat sejumlah wilayah di Kecamatan Paloh yang belum terjangkau jaringan listrik. Kondisi tersebut juga dialami beberapa kawasan wisata yang menjadi tujuan pengunjung.

Salah satunya kawasan wisata Tanjung Api di Dusun Ceremai, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh. Hingga kini, kawasan tersebut masih mengandalkan generator set (genset) untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Advertisement Baca Juga: Pagelaran Wayang Kulit di Kubu Raya Jadi Upaya Melestarikan Budaya dan Mempererat Kebersamaan Warga

“Kami menyadari, untuk sejumlah titik termasuk tempat tujuan wisata, masih ada yang belum menerima, seperti di Tanjung Api Dusun Ceremai Desa Sebubus,” kata Heroaldi.

Menurut dia, Pemkab Sambas terus berupaya agar seluruh dusun, termasuk kawasan wisata di Kecamatan Paloh, dapat menikmati layanan listrik PLN.

Advertisement “Kami di Pemkab Sambas akan terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi Kalbar hingga pusat, kemudian ke PLN dan pihak lainnya. Sehingga secara pelan-pelan, listrik bisa dinikmati seluruh dusun termasuk tempat wisata di Kecamatan Paloh,” katanya.

Selain keterbatasan listrik, persoalan jaringan telekomunikasi juga masih menjadi kendala di sejumlah wilayah Kecamatan Paloh. Beberapa kawasan, termasuk objek wisata, belum terjangkau sinyal telepon seluler.

Kondisi tersebut dikeluhkan pengunjung karena kesulitan berkomunikasi melalui telepon seluler. Mereka terpaksa membeli voucher Wi-Fi di kafe atau warung agar bisa mengakses internet.

Nia, salah seorang pengunjung yang kerap berwisata ke pantai di Kecamatan Paloh, mengaku kesulitan mendapatkan sinyal telepon seluler. Untuk tetap terhubung dengan internet, dia harus membeli voucher Wi-Fi di kafe atau warung.

"Singgah ke kafe atau warung yang jualan voucher, agar bisa menggunakan telepon berinternet," katanya.