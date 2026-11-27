PONTIANAK POST - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sambas terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi vertikal untuk mendukung program pemerintah. Hingga kini, sekitar 16 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas telah bersinergi dengan TP PKK dalam menjalankan kegiatan yang menyasar masyarakat.

Ketua TP PKK Kabupaten Sambas, Hj. Yunisa, mengatakan sinergi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dia menjelaskan, program TP PKK melibatkan berbagai pihak dengan masyarakat sebagai sasaran utama. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga diselaraskan dengan program Pemkab Sambas.

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“TP PKK Kabupaten Sambas tentunya menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sambas yang sudah mendukung pelaksanaan program,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sambas H. Satono mengatakan TP PKK selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, TP PKK dapat bersinergi dengan berbagai pihak untuk menjalankan program di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sektor lainnya.