PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sambas memetakan jalur alternatif untuk mengantisipasi gangguan pada akses jalan utama. Salah satu ruas yang dipantau adalah jalan penghubung Parit Baru–Sungai Nyirih di Kecamatan Selakau.

Bupati Sambas, H. Satono, mengatakan peninjauan dilakukan bersama jajaran terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Selakau untuk melihat kondisi jalan yang berpotensi dijadikan jalur alternatif.

"Kami bersama Forkopimcam meninjau kondisi jalan yang ke depannya bisa disiapkan sebagai jalan alternatif," kata Satono.

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Menurut dia, jalur tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat apabila jalan utama mengalami kendala.

"Masyarakat nantinya bisa menggunakan jalur alternatif ini jika jalan utama mengalami kendala," ujarnya.