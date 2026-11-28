PONTIANAK POST – Seorang anak laki-laki berusia empat tahun ditemukan meninggal dunia di saluran irigasi persawahan Dusun Sederas, Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Rabu (25/11).

Korban ditemukan setelah keluarga bersama warga melakukan pencarian karena anak tersebut belum pulang ke rumah.

Kasi Humas Polres Sambas, AKP Sadoko, mengatakan pihak kepolisian menerima laporan warga sekitar pukul 14.00 WIB. Personel Polsek Paloh kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi.

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"Hasil pemeriksaan, kejadian berawal saat pihak keluarga mengetahui jika korban belum pulang ke rumah," kata Sadoko, kemarin.

Keluarga kemudian mencari korban dengan menanyakan keberadaannya kepada warga sekitar dan anak-anak yang sebelumnya bermain bersama korban.FAH

Advertisement Dari pencarian tersebut, keluarga mendapat petunjuk berupa sepeda dan pakaian yang ditemukan di tanggul persawahan.

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Keluarga bersama warga selanjutnya memeriksa saluran irigasi di sekitar pintu air. Salah seorang anak yang dimintai keterangan menunjukkan lokasi korban.

"Ibu kandung korban bersama seorang warga kemudian melakukan pencarian dan menemukan korban dalam kondisi tidak sadarkan diri di dalam air," ujar Sadoko.

Saluran irigasi tersebut memiliki lebar sekitar tiga meter dengan kedalaman air kurang lebih dua meter dan dasar berupa lumpur.

Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Pembantu Desa Matang Danau untuk pemeriksaan medis. Petugas menyatakan korban telah meninggal dunia.