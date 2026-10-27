Sentuh 15 Kecamatan, Pemkab Sanggau Gandeng CSR Perusahaan untuk Safari Keagamaan

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai mematangkan tahapan pelaksanaan Safari Ramadan dan Safari Natal sebagai agenda rutin tahunan hingga 2030. Program ini akan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta mendorong partisipasi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan persiapan tersebut dilakukan untuk menyelaraskan program pembangunan pemerintah daerah dengan kegiatan hari besar keagamaan.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi tahapan pelaksanaan Safari Ramadan 2027 di Kabupaten Sanggau, Senin (26/10).

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“Pada hari ini kita melaksanakan rapat tahapan untuk Safari Ramadan. Sebelumnya, kita juga sudah melakukan rapat untuk Safari Natal, baik Katolik maupun Protestan. Tujuannya untuk menyinkronkan program-program pemerintah daerah dengan kegiatan hari-hari besar keagamaan,” ujar Susana.

Menurutnya, Safari Ramadan dan Safari Natal merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Sanggau Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan. Melalui kegiatan tersebut, pembangunan diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat kecamatan.

Advertisement Susana menjelaskan, pada masa kepemimpinan Bupati Yohanes Ontot dan dirinya, program safari keagamaan dirancang melalui kolaborasi lintas OPD. Setiap perangkat daerah nantinya diarahkan untuk menyelaraskan program kerja dengan kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan safari.

“Kita berkolaborasi dengan seluruh jajaran OPD agar program-program mereka bisa diarahkan ke kecamatan yang sudah ditentukan sebagai titik Safari Ramadan maupun Safari Natal,” jelasnya.

Pemkab Sanggau telah membagi lokasi pelaksanaan safari ke dalam tiga kelompok, yakni Safari Ramadan di lima kecamatan, Safari Natal Katolik di lima kecamatan, serta Safari Natal Protestan di lima kecamatan.

Dengan pembagian tersebut, total terdapat 15 kecamatan yang menjadi sasaran kegiatan tanpa tumpang tindih lokasi.

Susana menegaskan, program ini direncanakan menjadi agenda rutin pemerintah daerah hingga 2030. Karena itu, diperlukan perencanaan yang matang serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan melalui program CSR.