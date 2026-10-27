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Sanggau

Kawal Penyaluran Tepat Sasaran, Satgas BBM Sanggau Siapkan Skema Pengawasan Bertahap

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Penulis: Agung Rajali Saputra
Kepala Disperindagkop dan UM Kabupaten Sanggau, Shopiar Juliansyah, menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait skema pengawasan BBM secara bertahap di Kabupaten Sanggau, Selasa (27/10). (ISTIMEWA)
Kepala Disperindagkop dan UM Kabupaten Sanggau, Shopiar Juliansyah, menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait skema pengawasan BBM secara bertahap di Kabupaten Sanggau, Selasa (27/10). (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Satuan Tugas (Satgas) pengawasan bahan bakar minyak (BBM) Kabupaten Sanggau menyiapkan skema pengawasan secara bertahap. Langkah ini diawali dengan sosialisasi ulang kepada masyarakat dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkop dan UM) Kabupaten Sanggau, Shopiar Juliansyah, mengatakan skema tersebut merupakan hasil rapat koordinasi (rakor) terbatas terkait pelaksanaan pengawasan BBM di Kabupaten Sanggau.

“Pada tahap pertama, kami melakukan sosialisasi ulang melalui surat, media sosial, serta pemasangan banner kepada masyarakat dan SPBU,” ujar Shopiar kepada wartawan, Selasa (27/10).

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Setelah sosialisasi, pengawasan akan memasuki tahap kedua melalui patroli, inspeksi mendadak (sidak), dan pengawasan melekat (waskat). Kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh tim Satgas di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Shopiar yang juga merupakan anggota Satgas BBM Sanggau menjelaskan, hasil pengawasan di lapangan nantinya dilaporkan kepada Satgas Kabupaten sebagai bahan pemantauan dan tindak lanjut. “Hasil pengawasan akan dilaporkan ke Satgas Kabupaten,” jelasnya.

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Tahap ketiga dilanjutkan dengan evaluasi melalui rapat koordinasi Satgas. Evaluasi tersebut akan menjadi bagian dari upaya meninjau pelaksanaan pengawasan BBM di lapangan.

Meski demikian, jadwal rakor evaluasi belum ditetapkan dan masih bersifat tentatif. Saat ini, pelaksanaan pengawasan BBM di Kabupaten Sanggau masih berada pada tahap sosialisasi ulang.

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“Untuk waktu pelaksanaan rakor evaluasi masih tentatif. Saat ini, pengawasan BBM di Sanggau masih dalam tahap sosialisasi ulang,” pungkasnya. (agg)

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Editor : Miftahul Khair
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