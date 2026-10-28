Diwarnai Insiden Tak Terduga, Upacara Hari Sumpah Pemuda di Sanggau Tetap Berjalan Khidmat

PONTIANAK POST – Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengapresiasi kesigapan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) saat menghadapi insiden terlepasnya kait bendera Merah Putih dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 di Kabupaten Sanggau, Rabu (28/10).

Susana yang memimpin upacara tersebut mengaku sempat merasa waswas ketika melihat kendala teknis terjadi saat prosesi pengibaran bendera. Namun, ia mengapresiasi para anggota Paskibraka yang tetap tenang dan sigap melakukan penyesuaian.

“Kalau saya lihat, mereka tetap tenang. Luar biasa, justru saya yang agak waswas. Namun, ternyata mereka tetap pada posisi tenang dan segera melakukan penyesuaian,” ujar Susana saat diwawancarai wartawan seusai upacara.

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Ia menjelaskan, insiden tersebut bukan karena tali bendera putus, melainkan kait bendera yang terlepas dari tiang.

“Tadi kaitannya lepas dari talinya dan ini terkadang di luar dugaan. Pemikiran saya tadi talinya putus. Waduh, saya malah berdoa siapa yang bisa. Namun, saya lihat rupanya kaitannya lepas dari tiang bendera. Kalau seandainya talinya putus, ini gagal total,” jelasnya.

Advertisement Menurut Susana, sikap tenang yang ditunjukkan anggota Paskibraka dalam menghadapi situasi tak terduga merupakan bentuk tanggung jawab dan keteguhan dalam menjalankan tugas.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah melaksanakan tugas dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini.

“Terima kasih, apresiasi kepada anak-anak Paskibraka yang bertugas hari ini. Kalian adalah bagian dari generasi yang dalam situasi kondisi bangsa Indonesia yang tidak tenang, tetapi kalian tetap tenang memberikan kontribusi yang nyata. Artinya, inilah contoh teladan yang patut kita teladani,” tegasnya.

Susana berharap generasi muda terus menunjukkan semangat, kedisiplinan, dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. “Selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2026, tetap berkarya,” pungkasnya.