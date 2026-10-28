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Sanggau

Antisipasi Musim Kemarau! 7 Desa Rawan Karhutla di Sanggau Diguyur Bantuan Rp175 Juta

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Penulis: Agung Rajali Saputra
Perwakilan Yayasan Sangga Bumi Lestari Tim Teknis Koridor Mendawak Biodiversity menyerahkan bantuan peralatan penanggulangan karhutla dan dukungan air bersih untuk tujuh desa di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Rabu (28/10). (AGUNG RAJALI SAPUTRA/PONTIANAK POST)
Perwakilan Yayasan Sangga Bumi Lestari Tim Teknis Koridor Mendawak Biodiversity menyerahkan bantuan peralatan penanggulangan karhutla dan dukungan air bersih untuk tujuh desa di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Rabu (28/10). (AGUNG RAJALI SAPUTRA/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST – Memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tujuh desa di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, menerima bantuan peralatan pemadam kebakaran dan dukungan air bersih senilai Rp175.980.000, Rabu (28/10).

Bantuan tersebut disalurkan melalui program Tim Teknis Koridor Mendawak Biodiversity dengan melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Yayasan Sangga Bumi Lestari sebagai pihak pemberi bantuan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, menyerahkan bantuan kepada perwakilan tujuh desa penerima. Desa tersebut meliputi Balai Belungai, Belungai Dalam, Lumut, Sasat, Kampung Baru, Teraju, dan Bagan Asam.

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Perkuat Kesiapsiagaan Desa

Kepala DLHK Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, diharapkan menegaskan pentingnya kesiapan masyarakat dalam mencegah dan menangani karhutla sejak dini.

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“Penanggulangan karhutla membutuhkan kesiapan sarana dan keterlibatan aktif masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat memperkuat kemampuan desa dalam melakukan pencegahan, mendeteksi potensi kebakaran lebih awal, serta mengambil langkah penanganan awal sebelum api meluas,”

Dukungan peralatan pemadam di tingkat desa diharapkan dapat membantu masyarakat merespons potensi kebakaran secara lebih cepat. Langkah ini penting, terutama ketika kondisi cuaca kering meningkatkan kerawanan kebakaran di kawasan hutan dan lahan.

Program tersebut melibatkan Tim Teknis Koridor Mendawak Biodiversity yang terdiri dari DLHK Provinsi Kalimantan Barat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (Untan), dan Yayasan Sangga Bumi Lestari.

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Yayasan Sangga Bumi Lestari Dorong Peran Masyarakat

Project Manager Yayasan Sangga Bumi Lestari, Muhammad Taufik Hidayat, juga diharapkan menekankan bahwa keberadaan peralatan pemadam perlu diiringi kesiapan masyarakat dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

“Bantuan ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketersediaan sarana pemadam kebakaran, tetapi juga mendorong masyarakat lebih siap dan tanggap menghadapi potensi karhutla. Pencegahan sejak dini dan pelaporan cepat ketika ditemukan titik api menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kebakaran,” ujarnya.

Selain peralatan penanggulangan karhutla, bantuan tersebut juga mencakup dukungan air bersih bagi desa penerima. Bantuan ini diharapkan membantu masyarakat menghadapi tantangan ketersediaan air, khususnya saat musim kemarau.

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Editor : Miftahul Khair
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