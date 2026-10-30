Antisipasi Narkoba dan Sajam, Polsek Tayan Hilir Sisir Sejumlah Kafe Jelang Tengah Malam

PONTIANAK POST – Upaya mencegah peredaran narkoba dan menjaga keamanan lingkungan terus dilakukan Polsek Tayan Hilir. Kali ini, jajaran kepolisian menyasar sejumlah kafe di wilayah Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, melalui kegiatan Quick Wins Kedua, Rabu (28/10) malam.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 23.45 WIB tersebut menyasar sejumlah kafe di Dusun Kawat, Desa Kawat, serta Dusun Dalam Tayan, Desa Pedalaman. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung maupun lingkungan kafe. Sasaran pemeriksaan meliputi kepemilikan senjata tajam, senjata api, narkoba, serta barang-barang yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana.

Kapolsek Tayan Hilir, Iptu Kusdarwanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba sekaligus mencegah potensi tindak kriminalitas di lingkungan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam mencegah peredaran narkoba dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif.

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“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan. Kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, sekaligus mencegah tempat hiburan maupun ruang berkumpul dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar hukum,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tetap mengutamakan sikap profesional dan tidak melakukan tindakan berlebihan terhadap masyarakat. Pendekatan humanis menjadi hal penting agar kehadiran polisi benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pemberi rasa aman.

Advertisement “Kami mengedepankan pencegahan dan pendekatan yang humanis. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, tentu akan ditindaklanjuti sesuai aturan. Namun, selama tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat tetap dapat beraktivitas secara normal dengan tetap menjaga ketertiban,” tegasnya.