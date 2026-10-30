Cegah Antrean Mengular, Ini 5 Aturan Tegas Beli BBM Subsidi di SPBU Sanggau yang Wajib Dipatuhi

PONTIANAK POST – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah area pengisian bahan bakar minyak (BBM), termasuk di SPBU Bunut, Kota Sanggau, menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Sanggau pun mempertegas pengawasan distribusi BBM bersubsidi melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Bupati Sanggau Nomor 500.10.1/63/DPPKUM-B Tahun 2026.

Surat edaran tersebut memuat lima aturan penting yang harus dipatuhi masyarakat, pengusaha, dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kebijakan ini bertujuan memastikan BBM bersubsidi tersalurkan secara tepat sasaran sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan.

Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pemantauan Pendistribusian BBM Kabupaten Sanggau, Shopiar Juliansah, menjelaskan aturan tersebut perlu dipahami dan dipatuhi seluruh pihak.

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“Lima poin dalam surat edaran ini menjadi perhatian bersama agar pendistribusian BBM bersubsidi berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran,” kata Shopiar kepada wartawan, Rabu (28/10).

Lima Aturan yang Wajib Dipatuhi

Advertisement Pertama, masyarakat dilarang menyalahgunakan pengangkutan, penyimpanan, maupun niaga BBM bersubsidi. Larangan ini mencakup penimbunan, pelangsiran, penjualan kembali secara ilegal, serta tindakan lain yang merugikan masyarakat dan negara.

Kedua, pembelian BBM bersubsidi menggunakan barcode MyPertamina wajib sesuai dengan kendaraan dan nomor polisi yang sebenarnya. Sementara itu, konsumen nonkendaraan diwajibkan menggunakan barcode yang diterbitkan melalui aplikasi atau sistem XStar.

Ketiga, setiap kendaraan hanya diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi satu kali dalam sehari di SPBU yang sama, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, masyarakat diminta aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM, mulai dari penimbunan, pelangsiran, pemalsuan atau penyalahgunaan barcode, hingga pembelian berulang yang tidak wajar. Laporan dapat disampaikan kepada pihak berwenang, Satgas BBM Kabupaten Sanggau, atau melalui Call Center Pertamina 135.

Kelima, kendaraan dilarang parkir semalaman atau menginap di sekitar area SPBU. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

Satgas BBM Kabupaten Sanggau mengajak masyarakat untuk tidak hanya mematuhi ketentuan tersebut, tetapi juga ikut mengawasi distribusi BBM bersubsidi di lingkungan masing-masing.