Sudah Lama Longsor, Jalan Provinsi Kembayan–Balai Sebut di Desa Bantai Tak Kunjung Ditangani

PONTIANAK POST – Kerusakan jalan provinsi yang menghubungkan Kembayan–Balai Sebut, tepatnya di wilayah Desa Bantai, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, dikeluhkan warga. Longsor yang sudah lama terjadi hingga kini belum mendapat penanganan, sehingga mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Kondisi badan jalan yang mengalami longsor tersebut membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat melintas. Warga khawatir kerusakan semakin parah apabila tidak segera ditangani.

Salah seorang warga, Jawe, mengatakan longsor tersebut sudah berlangsung cukup lama. Namun, hingga sekarang belum ada penanganan yang dirasakan masyarakat.

Advertisement Baca Juga: Pemprov Kalbar Prioritaskan Benahi Jalan Rusak dan Strategis lewat Tujuh Paket Proyek

"Longsor ini sudah lama terjadi, tetapi sampai sekarang belum juga ditangani. Kondisi ini tentu mengganggu aktivitas masyarakat, terutama warga yang setiap hari melintasi jalan tersebut," ungkap Jawe.

Ia berharap pemerintah melalui instansi terkait segera memberikan perhatian terhadap kondisi jalan tersebut. Menurutnya, akses Kembayan–Balai Sebut merupakan jalur penting bagi masyarakat sehingga kerusakannya tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut.

Advertisement Warga berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera melakukan peninjauan dan mengambil langkah perbaikan agar jalan kembali aman dilalui.