Wabup Susana Ungkap Dapur MBG Bisa Buka Peluang Pembangunan Jalan di Sanggau

PONTIANAK POST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Keberadaan dapur MBG di daerah juga dinilai berpotensi membuka peluang pembangunan infrastruktur, khususnya melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD).

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, saat menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap program MBG yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Susana, dukungan pemerintah daerah terhadap program tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata, termasuk pengawasan dan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaannya berjalan optimal. "Kami di pemerintah daerah pasti mendukung program MBG," kata Susana, Minggu (1/11).

Ia mengungkapkan, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG Kabupaten Sanggau selama ini telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Namun, ia menyayangkan koordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dinilai belum berjalan optimal.

Susana meminta Korwil BGN lebih proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, terutama Satgas MBG, sehingga berbagai persoalan maupun perkembangan pelaksanaan program dapat dikoordinasikan bersama.

Advertisement "Kita secara rutin melakukan pengawasan, tetapi kami minta kepala BGN yang baru ini proaktif berkoordinasi. Sampai hari ini pun saya belum kenal orangnya. Saya tunggu orangnya datang untuk bertemu saya," tegasnya.

Ia menilai, komunikasi dan koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan program MBG berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemkab Sanggau juga berencana menggelar rapat koordinasi dalam waktu dekat. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kepastian petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Kita tunggu juga nanti juklak dan juknis MBG dan SPPG ini final, baru kita rakor," ungkapnya.

Di sisi lain, Susana mengungkapkan bahwa keberadaan dapur MBG juga memiliki keterkaitan dengan peluang pembangunan infrastruktur daerah melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD).

Menurutnya, keberadaan dapur MBG menjadi salah satu aspek penilaian dalam program tersebut. Dengan demikian, daerah yang telah memiliki fasilitas pendukung program MBG dinilai memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur jalan.