Gapkindo Salurkan 17.400 Bibit Karet Unggul di Sanggau, Dorong Kebangkitan Industri Karet Kalbar

PONTIANAK POST – Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Cabang Kalimantan Barat menyalurkan 17.400 batang bibit karet unggul klon IRR 112 kepada petani di Desa Tae, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Sabtu (31/10). Bantuan ini merupakan bagian dari upaya mendorong revitalisasi perkebunan karet rakyat sekaligus membangkitkan kembali industri pengolahan karet di Kalimantan Barat yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan produksi.

Kondisi industri karet di Kalimantan Barat saat ini menghadapi tantangan serius. Dalam lima tahun terakhir, produktivitas perkebunan karet rakyat terus menurun dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri pengolahan karet remah (crumb rubber).

Berdasarkan data Gapkindo Cabang Kalimantan Barat, dari sebelumnya 13 pabrik anggota yang beroperasi, kini hanya tersisa lima pabrik yang masih menjalankan kegiatan produksi. Itu pun dengan tingkat utilisasi kapasitas produksi yang hanya berkisar 30 hingga 40 persen.

Advertisement Serah terima bibit karet unggul klon IRR 112 dari GAPKINDO Kalimantan Barat kepada petani Desa Tae, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Sabtu (31/10).

Penurunan tersebut juga terlihat dari volume produksi dan pengiriman karet spesifikasi teknis Indonesia (Standard Indonesian Rubber/SIR) asal Kalimantan Barat. Jika pada 2019 volumenya masih mencapai sekitar 20.000 ton per bulan, kini angka tersebut merosot menjadi hanya sekitar 7.000 ton per bulan.

Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah tren kenaikan harga karet di pasar internasional. Sejak 2024, harga karet mengalami peningkatan secara bertahap, dari sekitar USD 1,4 per kilogram karet kering hingga mencapai USD 2,5 per kilogram.

Advertisement Kenaikan harga tersebut seharusnya menjadi peluang bagi petani dan pelaku industri perkaretan. Namun, peluang itu belum mampu mendorong peningkatan produksi maupun penjualan crumb rubber di Kalimantan Barat.

Salah satu persoalan utama adalah menurunnya produktivitas perkebunan karet rakyat akibat serangan penyakit gugur daun yang disebabkan jamur Pestalotiopsis sp. Serangan penyakit tersebut mengakibatkan hasil panen petani terus menurun sehingga nilai ekonomi usaha perkebunan karet semakin kurang menarik.

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Padahal, komoditas karet masih memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan apabila produktivitas perkebunan dapat ditingkatkan. Saat ini, rata-rata produktivitas perkebunan karet rakyat di Indonesia diperkirakan sekitar 800 kilogram karet kering per hektare per tahun. Angka tersebut masih jauh di bawah Thailand yang mencapai sekitar 1.800 kilogram dan sejumlah negara di Afrika yang mencapai sekitar 2.400 kilogram per hektare per tahun.

Dengan demikian, peningkatan produktivitas perkebunan karet rakyat, bahkan hingga dua kali lipat dari kondisi saat ini, berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan petani sekaligus meningkatkan daya saing industri karet nasional.

Rendahnya produktivitas dan daya tarik ekonomi perkebunan karet membuat sebagian petani beralih ke komoditas perkebunan lain, terutama kelapa sawit yang saat ini berkembang pesat di Kalimantan Barat. Akibatnya, tidak sedikit lahan perkebunan karet yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.