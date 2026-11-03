Jangan Cuma Jadi Penonton! BNPP Ingin Warga Perbatasan Entikong Kuasai Perdagangan Ekspor-Impor deng

PONTIANAK POST-"Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus mengangkut barang dengan cara tradisional, naik turun gunung seperti 50 tahun lalu. Sekarang, masyarakat perlu dididik dan dibimbing agar mampu memiliki kendaraan angkutan, perusahaan, maupun usaha yang dapat mendukung kegiatan perdagangan lintas batas secara resmi," kata Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP Amrullah M. Ridha di Sanggau, Senin.

Dia menjelaskan, masyarakat perbatasan harus dipersiapkan menjadi pelaku utama perdagangan, bukan sekadar tenaga pengangkut barang ketika aktivitas ekspor dan impor semakin berkembang.

Menurut dia, keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan rencana operasional Terminal Barang Internasional harus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat, bukan hanya menguntungkan pengusaha dari luar daerah maupun negara tetangga.

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Untuk itu, masyarakat di lima desa sekitar kawasan perbatasan perlu mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan bimbingan teknis agar mampu memanfaatkan peluang usaha yang terbuka melalui perdagangan lintas negara.

Amrullah mengingatkan, tanpa kesiapan sumber daya manusia dan pelaku usaha lokal, perkembangan infrastruktur serta fasilitas perdagangan justru berpotensi membuat masyarakat setempat tertinggal dalam persaingan ekonomi.

Advertisement "Kami khawatir ketika Terminal Barang Internasional mulai beroperasi, pelaku usaha dari luar daerah akan datang dan memanfaatkan peluang perdagangan yang semakin besar. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton atau sekadar mengangkut barang," ujarnya.

Ia menegaskan, peningkatan kapasitas masyarakat juga harus mencakup pemahaman terhadap ketentuan ekspor dan impor sehingga pelaku usaha lokal dapat menjalankan perdagangan secara legal, profesional, dan berdaya saing.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, memberikan pendampingan usaha, serta melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda dalam pengembangan kawasan perbatasan.

Selain itu, fasilitas PLBN diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pusat koordinasi lintas sektor sekaligus mendukung kegiatan produktif masyarakat di kawasan perbatasan.

Amrullah mengatakan, pembangunan PLBN Entikong beserta akses jalan yang menghubungkan kawasan tersebut hingga Pontianak merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur perbatasan.