Sindikat Perdagangan Orang Intai Perbatasan, Kejati Kalbar Perkuat Pencegahan di PLBN Entikong

PONTIANAK POST – Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia tidak hanya menjadi pintu keluar masuk orang dan barang, tetapi juga menyimpan kerawanan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Masyarakat yang tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi korban praktik kejahatan tersebut.

Mengantisipasi ancaman itu, jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat turun langsung ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Senin (2/11). Kunjungan tersebut dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

Kegiatan dipimpin Asisten Intelijen Kejati Kalbar, Yadi Rachmad Sunaryadi, didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Faisal Banu serta Asisten Pidana Militer Kolonel Cpm Agus Subur Mudjiono.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Eben Ezer Mangunsong, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong Syahrul Sya’ban, serta sejumlah pemangku kepentingan di kawasan perbatasan.

Dalam pertemuan bersama Kepala PLBN Entikong Teguh Priyadi dan unsur Forkopimcam, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, Polri serta Satgas Pengamanan Perbatasan, dibahas sejumlah langkah strategis untuk mempersempit ruang gerak pelaku TPPO.

Advertisement Pembahasan meliputi penguatan deteksi dini, pertukaran informasi antarinstansi, identifikasi calon korban, mekanisme pelaporan hingga koordinasi penanganan dan perlindungan korban.

Asisten Intelijen Kejati Kalbar, Yadi Rachmad Sunaryadi, mengungkapkan bahwa persoalan di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan ancaman perdagangan orang.

Sejumlah persoalan lain juga menjadi perhatian, di antaranya keterbatasan infrastruktur dan jaringan listrik di beberapa dusun, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan lintas negara hingga banyaknya warga negara Indonesia yang dideportasi dari Malaysia.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan. Selain pengamanan wilayah, masyarakat juga membutuhkan pelayanan publik yang memadai, kepastian hukum, akses infrastruktur serta perlindungan ketika menghadapi persoalan lintas negara.

Karena itu, keberadaan Posko Kejaksaan di PLBN Entikong diharapkan tidak hanya menjadi tempat koordinasi, tetapi juga berfungsi sebagai pusat konsultasi, deteksi dini, komunikasi antarlembaga serta fasilitasi penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.