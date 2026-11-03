Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

PONTIANAK POST – Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keempat regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat arah pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-1 Hari ke-4 Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Kabupaten Sanggau, Selasa (3/11). Empat Raperda yang disetujui meliputi Pengarusutamaan Gender (PUG), Hari Besar Budaya Daerah, Penyelenggaraan Perikanan, serta Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif.

Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengapresiasi persetujuan seluruh fraksi DPRD terhadap keempat Raperda tersebut. Ia berharap regulasi yang nantinya ditetapkan tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

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"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi yang sudah menyetujui Raperda ini untuk disahkan menjadi Perda. Tentunya, mereka juga sudah berkomitmen mengawal Perda ini hingga betul-betul memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sanggau," ujarnya.

Menurut Susana, penyusunan keempat Raperda tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi daerah. Karena itu, keberadaan regulasi tersebut dinilai penting sebagai payung hukum dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Advertisement Ia menegaskan, Perda yang telah disetujui harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan menyusun program pembangunan. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Sanggau Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan.

Susana mencontohkan, Perda tentang Hari Besar Budaya Daerah memiliki peran strategis dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal. Selain mempertahankan identitas daerah, kegiatan budaya juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif.

Sementara itu, regulasi tentang Penyelenggaraan Perikanan serta Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif diharapkan mampu memberikan arah dan kepastian bagi perangkat daerah dalam menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan pembangunan daerah juga perlu diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk Asta Cita Presiden, tanpa meninggalkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sanggau.

"Artinya, disesuaikan dengan program Asta Cita Bapak Presiden dalam mendukung Asta Cita maupun visi misi Sanggau Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan," jelasnya.